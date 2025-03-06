Как признаться девушке в любви? Советы психолога, как перестать стесняться

По ВЦИОМ, крепкая семья занимает ключевое место в ценностной системе координат большинства россиян. А ведь любые серьезные отношения начинаются с признания в любви — это один из самых волнительных и запоминающихся моментов в жизни каждого человека.
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