Reuters: Россия вряд ли собирается размещать ядерное оружие в космосе

Такое мнение высказали западные эксперты.фото: vecstock/Freepik.com--> Оружие космического базирования, которое, по данным американской разведки, разрабатывает Россия, скорее всего, является устройством на ядерной энергии для атак на спутники, а не ядерной боеголовкой.
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