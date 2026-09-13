Лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии планируют подписать декларацию о праве на референдумы по независимости

Лидеры правительств Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии готовятся подписать совместную декларацию, требующую от Лондона предоставить право на проведение референдумов по вопросу независимости их регионов.
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