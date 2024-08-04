В деле о теракте в "Крокусе" появился новый свидетель

Следствие располагает показаниями нового свидетеля по делу о теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", подтвердившего причастность обвиняемого Мухаммада Зоира Шарипзоды к преступлению, сообщается в , имеющихся в распоряжении РИА Новости.
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