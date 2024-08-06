Врио Смирнов заявил, что ему позвонили шесть губернаторов с предложением помощи

Временно исполняющий обязанности руководителя Курской области Алексей Смирнов заявил в своем TG-канале, что ему шестого августа позвонили главы других регионов на фоне обострившейся обстановки в населенных пунктах у границы.
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