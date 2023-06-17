Уехавших из России артистов объединяет массовая отмена концертов

Журналисты рассказали, что именно объединяет уехавших из России артистов. Оказывается, после отъезда за границу у многих знаменитостей начались проблемы с выступлениями перед зарубежной публикой, поскольку их концерты срываются один за другим.
Журналисты рассказали, что именно объединяет уехавших из России артистов. Оказывается, после отъезда за границу у многих знаменитостей начались проблемы с выступлениями перед зарубежной публикой, поскольку их концерты срываются один за другим.
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