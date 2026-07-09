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Пашинян заявил, что договорился с Мишустиным по вопросу запрета на импорт

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что 6 июля в Екатеринбурге на встрече с главой российского правительства Михаилом Мишустиным Москва и Ереван пришли к соглашению по вопросу ограничения импорта армянских товаров.

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