Алтайские онкологи спасли женщину от рака поджелудочной

Уже через неделю пациентка могла кушать, ходить, а через неделю ее благополучно выписали домой Алтайские онкологи выявили и удалили маленькую опухоль на поджелудочной железе у жительницы Бурлинского района Нины Михайловны Л.
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