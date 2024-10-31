Соединенные Штаты и союзники Вашингтона заинтересованы в переизбрании молдавского президента Майи Санду на второй срок и продолжении Кишиневом курса на форсированное сближение с Европейским союзом и НАТО.
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