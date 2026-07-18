Невролог Мацокин выявил пять привычек, повышающих риск деменции

Невролог из клиники «Атлас» Игорь Мацокин выделил привычки, увеличивающие риск деменции. Социальная изоляция, недостаток сна и ухудшение слуха могут негативно сказаться на здоровье мозга у людей в возрасте 40-50 лет.
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