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Царьград

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Невролог Мацокин выявил пять привычек, повышающих риск деменции

Невролог Мацокин выявил пять привычек, повышающих риск деменции

Невролог из клиники «Атлас» Игорь Мацокин выделил привычки, увеличивающие риск деменции. Социальная изоляция, недостаток сна и ухудшение слуха могут негативно сказаться на здоровье мозга у людей в возрасте 40-50 лет.

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