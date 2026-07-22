НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Интертат

27 подписчиков

Татарстан спортчысы йөзү буенча Россия беренчелегендә ике бронза медаль яулаган

15–19 июль көннәрендә Уфада егетләр һәм кызлар арасында йөзү буенча Россия беренчелеге узган. Казан спортчысы Амалия Ильиных ике тапкыр мактау баскычына күтәрелгән: ул ирекле стиль белән йөзүдә 1500 м (16:30.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии