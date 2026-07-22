Татарстан спортчысы йөзү буенча Россия беренчелегендә ике бронза медаль яулаган

15–19 июль көннәрендә Уфада егетләр һәм кызлар арасында йөзү буенча Россия беренчелеге узган. Казан спортчысы Амалия Ильиных ике тапкыр мактау баскычына күтәрелгән: ул ирекле стиль белән йөзүдә 1500 м (16:30.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии