Власти Барнаула взяли на контроль "мусорный" вопрос в поселке Лесном

Местные жители ранее жаловались, что не у всех выходит самостоятельно загрузить мусор в машины в отведенное время Администрация Барнаула поставила на контроль ситуацию с вывозом мусора в пригородном поселке Лесном.
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