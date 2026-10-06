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Президент африканской страны установил рекорд по стоимости проданной телки

Президент африканской страны установил рекорд по стоимости проданной телки

Президент ЮАР Сирил Рамафоса установил национальный рекорд по стоимости коровы, проданной на аукционе .

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