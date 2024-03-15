В США предрекли Украине новые потери территорий

Украине грозит потеря еще большего количества территорий, а о победе не идет речи совсем. Такое мнение 14 марта выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
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