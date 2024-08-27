Венный эксперт из Соединённого Королевства Александр Меркурис проинформировал о том, что Вооружённые силы России применили новейшие вооружения для того, чтобы поразить ряд важнейших целей на украинской территории.
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