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Меркурис: РФ нанесла ракетные удары по Украине самым передовым оружием

Меркурис: РФ нанесла ракетные удары по Украине самым передовым оружием

Венный эксперт из Соединённого Королевства Александр Меркурис проинформировал о том, что Вооружённые силы России применили новейшие вооружения для того, чтобы поразить ряд важнейших целей на украинской территории.

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