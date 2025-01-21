Путин и президент Египта обсудили развитие отношений между странами

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подчеркнули обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении дружественных российско-египетских отношений, сообщает пресс-служба Кремля.
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