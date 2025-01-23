Матчи 40-й годовщины игр НБА в Европе вживую посмотрят болельщики из 53 стран

Выступление команд в Париже ознаменует 40-ю годовщину мероприятий НБА в Европе. Впервые команды проведут 2 матча, которые посетят болельщики из как минимум 53 стран и территорий, что является рекордом для событий лиги.
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