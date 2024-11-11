Мэр Братска о решении проблем СНТ: Очень многое зависит от самих дачников

Мэр Братска Александр Дубровин на совещании по актуальным вопросам жизнедеятельности садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ подчеркнул, что очень многое зависит от самих дачников — не только председателей, но и всех членов товариществ — их активности, инициативы, готовности участвовать в собраниях и вникать в проблемы.