Мэр Братска о решении проблем СНТ: Очень многое зависит от самих дачников

Мэр Братска Александр Дубровин на совещании по актуальным вопросам жизнедеятельности садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ подчеркнул, что очень многое зависит от самих дачников — не только председателей, но и всех членов товариществ — их активности, инициативы, готовности участвовать в собраниях и вникать в проблемы.
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