Бразильский суд санкционировал арест криптовалюты для взыскания долга

Третий состав Верховного суда Бразилии единогласно разрешил судьям арестовывать криптовалютные активы должников для погашения долгов, что стало важным шагом в признании цифровых активов как средства платежа и накопления стоимости.
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