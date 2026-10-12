Нетаниягу контролирует ситуацию после тяжелого инцидента на северной границе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу был оперативно проинформирован о деталях тяжелого инцидента на севере страны, провел консультации с руководством МАДА, министром образования и военным секретарем, а также распорядился о немедленной эвакуации пострадавших в больницы .