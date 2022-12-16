Закон, порядок, государство

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"Новогодний движ" возвращается: призы и подарки в мобильном приложении и на сайте билайна

"Новогодний движ" возвращается: призы и подарки в мобильном приложении и на сайте билайна

В преддверии 2023 года билайн дает старт новому "Новогоднему движу" (18+) — игре, доступной для всех клиентов оператора в мобильном приложении (6+) и на сайте beeline.

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