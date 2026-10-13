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Бойцы РФ уничтожили два замаскированных пункта управления БПЛА ВСУ

Бойцы РФ уничтожили два замаскированных пункта управления БПЛА ВСУ

Российские военные уничтожили два замаскированных пункта управления беспилотниками ВСУ. Кадры публикует Министерство обороны России.

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