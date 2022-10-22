СМИ: Россия и Индия обсуждают расширение географии авиарейсов

В Москве и Дели обсуждают вопрос увеличения количества рейсов между между городами России и Индии. Об этом в субботу, 22 октября, сообщил президент Индийской палаты международного бизнеса Манприт Сингх Наги в кулуарах форума «Сделано в России».
В Москве и Дели обсуждают вопрос увеличения количества рейсов между между городами России и Индии. Об этом в субботу, 22 октября, сообщил президент Индийской палаты международного бизнеса Манприт Сингх Наги в кулуарах форума «Сделано в России».
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