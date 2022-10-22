Журнал «Профиль»

13 751 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ly
    Значит, не создавать впечатления, по факту находясь на буксире США? Точнее не скажешь!Саркози: Евросоюз...
  • Николаевна
    главное когда вольют им деньги контролировать так чтобы их не национализировали, жёстко пресекать даже мысли на эту т...ЦАР выразила гото...
  • НЕТУ Mailru Агента
    Он до сих пор не понял, что проект "Украина" придуман США для разорения Европы и России ?  Типа кило дрожжей в яме с ...Глава Саксонии пр...

СМИ: Россия и Индия обсуждают расширение географии авиарейсов

СМИ: Россия и Индия обсуждают расширение географии авиарейсов

В Москве и Дели обсуждают вопрос увеличения количества рейсов между между городами России и Индии. Об этом в субботу, 22 октября, сообщил президент Индийской палаты международного бизнеса Манприт Сингх Наги в кулуарах форума «Сделано в России».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх