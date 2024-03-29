Российские грузоперевозчики получат цифровые проездные. Для бесшовной логистики

Минтранс предложил провести с 1 мая годовой пилотный проект по переходу на электронный документооборот при грузоперевозках всеми видами транспортаКак сообщает «Коммерсантъ», основной задачей эксперимента является апробация подсистем и сервисов Национальной цифровой транспортно-логистической платформы (НЦТЛП).
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