Российские грузоперевозчики получат цифровые проездные. Для бесшовной логистики

Минтранс предложил провести с 1 мая годовой пилотный проект по переходу на электронный документооборот при грузоперевозках всеми видами транспортаКак сообщает «Коммерсантъ», основной задачей эксперимента является апробация подсистем и сервисов Национальной цифровой транспортно-логистической платформы (НЦТЛП).