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СМИ раскрыли требования США к Ирану по ядерному вопросу

СМИ раскрыли требования США к Ирану по ядерному вопросу

Флаги США в Вашингтоне | © AP Photo / Julio Cortez США требуют от Ирана разбавления ядерного топлива для его дальнейшей утилизации или использования на атомных электростанциях в Штатах или другой стране в рамках возможной сделки об урегулировании, сообщает газета New York Times со ссылкой на чиновников, знакомых с обсуждениями.

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