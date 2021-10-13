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Карелова назвала главную тему предстоящего Третьего женского форума

Карелова назвала главную тему предстоящего Третьего женского форума

Тема защиты здоровья станет основной на площадке Третьего женского форума в Санкт-Петербурге, 13 октября заявила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.

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