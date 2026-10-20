Лайма Вайкуле почти пять лет выступает против России, но так и не получила пожизненный запрет на въезд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Роджерс: Дай! Сег...
- Эндрю Корыбко: По...
- Назад в 90-е: Бри...
Сексотка и проститутка балтийфского разлива.
Одно слово - вАйма лАйкуле!
Она наверняка давным-давно гражданка РФ (привет двойному гражданству, которое до сих пор не запретили), как ей запретить въезд? Если она избавилась от бизнеса в России на всякий случай (видимо, веруя, что Россия проиграет в войне), вряд ли она в ближайшее время будет к нам ездить
МОЖНО ХОТЬ 100 вопросов задавать власти...ОНИ СРАТЬ НА НИХ ХОТЕЛИ....игнорируют...
Старая шлюха, которую случайно подобрал Паулс. А покровителей дерьма у нас во власти хватает. Но самое отвратное - они ничего при леопольде не боятся.
Не стоит какая-то Вайкуле никаких слов...
Вайкуле- дрянь гундосая... Тоже... певичку нашли... на какой помойке?
Да кто такая эта Вайкуле? Сяффка тяффкает - ветер относит... Плевать!! Покрывать там некого!! Сама крякнет...