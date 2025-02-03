Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка рассказала о давлении во Франции

REUTERS/Sarah Meyssonnier Французская журналистка Наташа Рей, которую во Франции осудили за заявления о том, что супруга президента страны Эммануэля Макрона Брижит якобы родилась мужчиной, рассказала РЕН ТВ о давлении на нее со стороны Парижа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии