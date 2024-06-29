Надписи безопасности появились рядом с пешеходными переходами Екатеринбурга. Автоинспекторы и волонтёры нанесли на асфальте города надписи: Слезь с самоката; Снимите капюшон; Снимите наушники; Слезь с велосипеда; Возьмите ребёнка за руку; Убедитесь в безопасности перехода.
Комментарии
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Елена Вадимовна
Не радует такая трата бюджетных денег. У нас есть более актуальные задачи? У страны! Где билборды с актуальной тематикой? Борьба за суверенитет подменяется борьбой с собачками и самокатами. Кто виноват? Собачки и самокаты. Но не нарушение законов, которое привело в разрушению самой Великой страны мира- СССР! Например, билборд: "за многополярный мир! " Или "мама+папа= традиционная семья".
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11 час.
ЕВ
Елена Вадимовна
Профилактику безопасности от ведения бизнеса должна оплачивать коммерческая организация, получающая прибыль. Думаю, чтр у сотрудников ГИБДД много других задач, и у волонтеров тоже, во всяком случае они не должны обслуживать интересы коммерческой организации. Думаю, неплохо бы провести служебную проверку- кто направил федеральных государственных служащих для обслуживания интересов коммерческой организации, которая должна за свой счет обеспечить безопасность своего бизнеса
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5 час.
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