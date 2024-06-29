Надписи безопасности появились рядом с пешеходными переходами Екатеринбурга

Елена Вадимовна

Не радует такая трата бюджетных денег. У нас есть более актуальные задачи? У страны! Где билборды с актуальной тематикой? Борьба за суверенитет подменяется борьбой с собачками и самокатами. Кто виноват? Собачки и самокаты. Но не нарушение законов, которое привело в разрушению самой Великой страны мира- СССР! Например, билборд: "за многополярный мир! " Или "мама+папа= традиционная семья".