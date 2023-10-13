ВСУ обстреляли школу в российском регионе

ВСУ обстреляли здание школы в Курской области, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Под обстрел попало село Козино, указанный населенный пункт находится примерно в километре от границы с Украиной.
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