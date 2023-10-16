Филиппо обвинил фон дер Ляйен в воинственной риторике на тему Израиля

Французский политик, лидер фракции «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в использовании воинственной риторики в своих заявлениях на тему конфликта на Ближнем Востоке.
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