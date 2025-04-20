Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Юрий Белов
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Манёвры в Эстонии закончились феерией. Скорая увезла четырёх человек

Манёвры в Эстонии закончились феерией. Скорая увезла четырёх человек

Царьград Фото: Eric Lalmand/Globallookpress Семь срочников пострадали в ДТП с БТР на полигоне в Эстонии, сообщает Delfi.

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