Власти Башкирии сообщили о завершении митингов в башкирском Баймаке

17 января ситуация в башкирском Баймаке успокоилась. Общество «поддержало главу республики и правоохранительные органы», сообщает издание «Ведомости», ссылаясь на слова премьер-министра Башкирии Андрея Назарова.
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