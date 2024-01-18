Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 762 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Модест
    пока ни о чёмВ ГД в первом чте...
  • Валерий Вавилов
    Началось- у каждого рог изобилия, кисельные берега и молочные реки.Даванков предложи...
  • Модест
    А как там кабеля через керченский пролив? Тоже распил что-ли?Часть Крыма остал...

Власти Башкирии сообщили о завершении митингов в башкирском Баймаке

Власти Башкирии сообщили о завершении митингов в башкирском Баймаке

17 января ситуация в башкирском Баймаке успокоилась. Общество «поддержало главу республики и правоохранительные органы», сообщает издание «Ведомости», ссылаясь на слова премьер-министра Башкирии Андрея Назарова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх