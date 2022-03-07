Мирное население Мариуполя гибнет по вине нацистов из нацбатов

С самого начала антифашистской специальной операции на Украине боевики ВСУ и нацбатов воюют совсем не по-мужски, то и дело используя мирное население в качестве живого щита, а гражданские постройки – как естественные кирпично-бетонные укрытия.
С самого начала антифашистской специальной операции на Украине боевики ВСУ и нацбатов воюют совсем не по-мужски, то и дело используя мирное население в качестве живого щита, а гражданские постройки – как естественные кирпично-бетонные укрытия.
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