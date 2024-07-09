Экс-глава Генштаба Сухопутных войск ВС Великобритании рассказал о силе британской армии

Британское издание The Times со ссылкой на бывшего главу Генерального штаба Сухопутных войск Вооружённых сил Великобритании Патрика Сандерса сообщило, что Вооруженные силы Великобритании оказались в таком состоянии, что не смогут продержаться даже в небольшой войне более месяца.
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