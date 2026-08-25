«Историческая веха»: США исключили Сирию из списка стран - спонсоров терроризма Правительство США решило исключить Сирию из списка государств - спонсоров террор.
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«Историческая веха»: США исключили Сирию из списка стран - спонсоров терроризма Правительство США решило исключить Сирию из списка государств - спонсоров террор.
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