Китай наметил ключевые задачи по углублению сельских реформ и продвижению всестороннего подъема села

Пекин, 23 февраля /Синьхуа/ -- В воскресенье в Китае был обнародован "Документ номер 1" на 2025 год, в котором были изложены приоритетные задачи по дальнейшему углублению реформ в сельской местности, а также говорится о решительных шагах, которые будут сделаны для продвижения всестороннего подъема села.