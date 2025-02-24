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Китай

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Китай наметил ключевые задачи по углублению сельских реформ и продвижению всестороннего подъема села

Пекин, 23 февраля /Синьхуа/ -- В воскресенье в Китае был обнародован "Документ номер 1" на 2025 год, в котором были изложены приоритетные задачи по дальнейшему углублению реформ в сельской местности, а также говорится о решительных шагах, которые будут сделаны для продвижения всестороннего подъема села.

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