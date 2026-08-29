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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эала пропустит тысячник в Пекине, чтобы сыграть на Азиатских играх

18-я ракетка мира Александра Эала пропустит тысячник в Пекине из-за Азиатских игр. Соревнования пройдут с 27 сентября по 3 октября.

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