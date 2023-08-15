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В ФРГ допустили введение ЕС санкций против российской атомной отрасли

В ФРГ допустили введение ЕС санкций против российской атомной отрасли

Евросоюз в рамках 12-го пакета может ввести санкции в отношении российской атомной отрасли. Такое мнение выразил в интервью «Известиям» член комитета бундестага по энергетике и защите климата от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

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