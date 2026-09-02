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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Донован Митчелл: «Если бы можно было переиграть один матч, я бы выбрал первую игру с «Никс» в финале Востока»

Защитник « Кливленда » Донован Митчелл признался, что если бы мог переиграть один матч за 10 лет профессиональной карьеры, то выбрал бы первую игру финала Восточной конференции-2026 против « Нью-Йорка ».

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