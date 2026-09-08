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Русский Днепропетровск

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Армия России утюжит ВСУ под Харьковом, массово применяя «Мсту-С» и «Гиацинт-С»

Армия России утюжит ВСУ под Харьковом, массово применяя «Мсту-С» и «Гиацинт-С»

Кирилл Курбатов, Геннадий Алёхин 8 сентября 2026 г., 11:30   Харьковчанин, военный обозреватель и полковник запаса Геннадий Алехин рассказал что сегодня ….

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