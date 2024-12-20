Русский Днепроп...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русский Днепропетровск

157 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Трибунал это примет к сведению!Зеленский не пойд...
  • Александр Жигилий
    И когда же это ВСУ успели создать за 4-ре месяца захвата Курской области в постоянных боях с нашими силами такой мощн...Курская дуга, 9 д...
  • александр крот
    Их надо закапывать бомбами а не выдавливатьПрорыв без штурма...

Курская дуга, 18 декабря: Укро-бомберы жалуются, что никак не могут попасть в невидимых северокорейцев

Александр Ситников 19 декабря 2024 г., 8:18   Стороны ждут большого наступления и гадают, кто начнет первый Наши военкоры сообщили, что «северяне» успешно штурмовали позиции противника в районе Черкасской Конопельки и сумели взять под свой контроль этот населенный пункт, расположенный между Плёхово и Русской Конопелькой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх