Курская дуга, 18 декабря: Укро-бомберы жалуются, что никак не могут попасть в невидимых северокорейцев

Александр Ситников 19 декабря 2024 г., 8:18 Стороны ждут большого наступления и гадают, кто начнет первый Наши военкоры сообщили, что «северяне» успешно штурмовали позиции противника в районе Черкасской Конопельки и сумели взять под свой контроль этот населенный пункт, расположенный между Плёхово и Русской Конопелькой.