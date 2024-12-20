Курская дуга, 18 декабря: Укро-бомберы жалуются, что никак не могут попасть в невидимых северокорейцев

Александр Ситников 19 декабря 2024 г., 8:18 Стороны ждут большого наступления и гадают, кто начнет первый Наши военкоры сообщили, что «северяне» успешно штурмовали позиции противника в районе Черкасской Конопельки и сумели взять под свой контроль этот населенный пункт, расположенный между Плёхово и Русской Конопелькой.
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