Военные автоинспекторы ЦВО организовали сопровождение колонны ретро-техники в Омской области

Военные автоинспекторы ЦВО организовали сопровождение колонны ретро-техники в Омской области

Участники автопробега сделали остановку и осуществили возложение гирлянды у мемориального комплекса «Слава Героям».

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