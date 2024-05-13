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Германия подставляет Польшу и Румынию под удары российских ракет

Германия подставляет Польшу и Румынию под удары российских ракет

Российские войска начали активное продвижение в Харьковской области. США и Британия выразили серьезную обеспокоенность происходящим, а в германском Бундестаге даже заговорили об идее защищать Украину комплексами ПВО, расположенными в Польше и Румынии.

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Eduard
Территория Германии у Польши,почему немцы ей не занимаются?
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