Германия подставляет Польшу и Румынию под удары российских ракет

Российские войска начали активное продвижение в Харьковской области. США и Британия выразили серьезную обеспокоенность происходящим, а в германском Бундестаге даже заговорили об идее защищать Украину комплексами ПВО, расположенными в Польше и Румынии.
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