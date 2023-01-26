Юго-Восточный Курьер

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Мастер спорта по лыжным гонкам прокладывает трассы в Марьине 

Мастер спорта по лыжным гонкам прокладывает трассы в Марьине 

В парке 850-летия Москвы есть биатлонно-лыжная трасса. Среди инициаторов её создания — мастер спорта международного класса по лыжным гонкам Дмитрий Ляшенко, победитель Всемирной универсиады, кубков и чемпионатов России, в прошлом член сборной РФ.

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