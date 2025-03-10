Диспансеризацию в Смоленской области возьмет под личный контроль Василий Анохин

Как рассказал Василий Анохин в социальных сетях, о профилактике заболеваний и проведении диспансеризации в области он сегодня говорил с главными врачами медицинских учреждений и главами муниципальных округов в рамках заседания по вопросам развития региональной системы здравоохранения.
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