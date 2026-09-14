AP сообщил: ремонт нефтепровода "Восток-Запад" продлится до 5 недель

Атака из иракской Майсан 10 сентября остановила саудовский нефтепровод "Восток-Запад". Ожидается, что ремонт займёт до пяти недель, однако частичное возобновление работы возможно раньше.
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