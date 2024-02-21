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Агрономы объяснили, зачем комнатные растения нужно заливать перекисью водорода

Агрономы объяснили, зачем комнатные растения нужно заливать перекисью водорода

Это простое домашнее средство может помочь домашним растениям решить сразу несколько задач. Обычную перекись водорода можно использовать и в качестве постоянной подкормки для домашних растений, и как средство против вредителей.

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