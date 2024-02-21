Агрономы объяснили, зачем комнатные растения нужно заливать перекисью водорода

Это простое домашнее средство может помочь домашним растениям решить сразу несколько задач. Обычную перекись водорода можно использовать и в качестве постоянной подкормки для домашних растений, и как средство против вредителей.
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