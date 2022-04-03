В Иордании создали Народный комитет солидарности с Россией

В Аммане создан иорданский народный комитет солидарности с Россией. Об этом сообщает РИА Новости. Сделано это с целью противостояния империалистическим амбициям США, укрепления независимости Иордании и развития иорданско-российских отношений.
В Аммане создан иорданский народный комитет солидарности с Россией. Об этом сообщает РИА Новости. Сделано это с целью противостояния империалистическим амбициям США, укрепления независимости Иордании и развития иорданско-российских отношений.
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