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Царьград

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Новосибирск потратит бюджетные миллионы на охрану 47 мостов

Новосибирск потратит бюджетные миллионы на охрану 47 мостов

Финансирование работ по обеспечению безопасности транспортной инфраструктуры Новосибирска будет осуществляться за счёт средств муниципальной казны.

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